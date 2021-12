Feminoteka w akcji przeciwko przemocy domowej wobec kobiet. Przypomina wystawę Muzeum Dowodów Rzeczowych

"Kiedy pierwszy raz rzucił we mnie jakimś przedmiotem (chyba to był widelec), nie mogłam uwierzyć, że to prawda. Ale potem zachowałam kilka owoców, którymi rzucił we mnie z całej siły, kiedy prosiłam go o zmianę zachowania. Nasze rozmowy zamieniały się w krzyk w momencie, kiedy on zaczynał zwracać się do mnie wulgarnie, lżyć, wyzywać. Często za plecami. Stojąc za mną, sączył "Ty kurwo", "Spierdalaj szmato". Krzyczałam "Nie wolno Ci tak do mnie mówić", wtedy rzucał z całej siły różnymi przedmiotami. Tym, co miał pod ręką. Gdybym się nie usunęła, w ostatniej chwili nie uchyliła, dostałabym w twarz, w oko, w okulary" – czytamy na profilu Feminoteki pod zdjęciem, ukazującym dwa nadpsute owoce.