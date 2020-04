Filipek ma guza mózgu. Potrzebuje pomocy, a zbiórka kończy się lada moment

"Od dwóch miesięcy codziennie przekonujemy się, czym jest rozpacz i strach (...). Zycie Filipa wisi na włosku. Ciężko się podnieść po takim ciosie. Zwłaszcza kiedy za chwilę nadchodzi kolejny. Rezonans pokazał, że guz w główce zdążył już urosnąć do ponad 8 centymetrów. Nie potrafiliśmy tego zrozumieć – nasz synek nie miał jeszcze nawet dwóch latek" - wspominają rodzice.

Filipek przeszedł już jedną poważną operację w Polsce, jednak pomimo starań lekarzy nie udało się przeprowadzić jej tak, jak wszyscy by tego chcieli. "W czasie operacji udało się usunąć tylko część guza – tylko trzy z ośmiu centymetrów. Nowotwór wciąż jest w główce Filipa. W każdej chwili może odrosnąć, dać przerzuty" - tłumaczą rodzice.

Okazało się, że chłopiec ma w głowie wyściółczak anaplastyczny, czyli najbardziej agresywny nowotwór mózgu. Lekarze stwierdzili, że cudem będzie jeśli dziecko dożyje do piątego roku życia.

"Dostaliśmy kwalifikację do leczenia w Nationwide Childrens Hospital w USA. To doskonała wiadomość. Niestety obok niej jest też ta zła – leczenie Filipka będzie kosztowało ponad 5,5 mln złotych! To niewyobrażalne pieniądze" - piszą i proszą o wsparcie.