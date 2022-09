Gdy żarty to forma agresji. "Przy znajomych mówi na mnie Donut"

Donat zamiast Danuty

42-letnia Danka pracuje jako szkolna pedagożka. Jest mamą trójki dzieci, od lat walczy z nadwagą. – Wiem, że powinnam schudnąć. Dla zdrowia, nie urody – przekonuje. – Niestety po trzecim dziecku bardzo przytyłam. I mimo że to było już kilka lat temu, trudno mi ciągle zgubić ten nadmiar. Po drodze miałam epizod depresyjny, co spowodowało, że przytyłam jeszcze bardziej. Za to mój mąż, który miał poważną nadwagę, odkąd go znam, ostatnio wziął się za siebie zapewne z powodu kryzysu wieku średniego i schudł. Nie tylko przeszedł na dietę, ale też włączył w to bieganie, treningi na siłowni, ostatnio sporty walki. Codziennie wychodzi z domu, bo ma jakieś zajęcia sportowe. W efekcie sama mam więcej obowiązków na głowie, bo on teraz "inwestuje w siebie".