Gdyby ten romans wyszedł na jaw, wywołałby ogromny skandal. Marilyn Monroe spotykała się z synami Charliego Chaplina

Rodzina komika oceniła urodę Marilyn

Charles Spencer Chaplin III, znany zawodowo jako Charles Chaplin Jr., był amerykańskim aktorem. Jest starszym synem Charliego Chaplina i Lity Grey i znany jest z pojawiania się w filmach z lat 50., takich jak The Beat Generation i Fangs of the Wild. Przed filmowymi debiutami, jako 21-latek, poznał swoją rówieśniczkę Marlin Monroe. W książce "Bogini" Anthony Summers wspominał: