Gdzie wyrzucić opakowanie po jajkach? Łatwo o błąd

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Zanim je wyrzucisz, upewnij się, że trafi do odpowiedniego kosza. Wielu z nas umieszcza pudełko po jajkach w nieodpowiednim kontenerze, co uniemożliwia ponowne wykorzystanie odpadów. Nie chodzi wyłącznie o tworzywo, ale też stan opakowania. Brudne nie nadaje się do recyklingu.

Wytłaczanki, czyli kartony po jajkach, to jedna z tych rzeczy, które znajdują się w niemalże każdym domu. Część z nas je zbiera, podczas gdy inni wyrzucają je zaraz po użyciu wszystkich jaj.

Opakowania wykonane są z papieru, styropianu, a niekiedy nawet z plastiku. Gdzie wyrzucać puste wytłaczanki? Odpowiedź nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Gdzie wyrzucać puste opakowania po jajkach?

Od stycznia 2021 roku każdy z nas jest zobowiązany do segregacji śmieci. Dotyczy to zarówno mieszkańców bloków, jak i domów jednorodzinnych. Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów może skutkować wysokim mandatem.

Choć segregacja wydaje się być prosta, niektóre odpady sprawiają wiele kłopotów. Należą do nich m.in. wytłaczanki po jajkach. Gdzie powinno się je wyrzucić? Wszystko zależy od tego, z jakiego materiału są wykonane.

Większość producentów wykorzystuje kartonowe opakowania, jednak zdarzają się też tacy, którzy używają tych wykonanych z plastiku bądź styropianu. Gdzie wyrzucać papierowe wytłaczanki? Jeśli opakowanie jest czyste i nie ma w nich resztek jajek, należy wrzucić je do niebieskiego kosza przeznaczonego na papier. Zabrudzone powinno trafić jednak do odpadów zmieszanych - nie nadaje się już do recyklingu.

A co z plastikowymi bądź styropianowymi wytłaczankami? Puste opakowania powinny trafić do żółtego kontenera na odpady z tworzyw sztucznych i metalu. Te, które miały kontakt z rozbitymi jajkami, także należy wrzucić do czarnego pojemnika na odpady zmieszane.

Nie wyrzucaj — wykorzystaj

Puste wytłaczanki można wykorzystać na kilka różnych sposobów. Mogą służyć za biodegradowalne doniczki, np. do rozsady. Rozłożone w ogrodzie stanowią poważną przeszkodę dla szkodników ogrodowych, m.in. ślimaków. Dodane do kompostu wzbogacą go o dodatkową porcję azotu, który wspiera prawidłowy rozwój roślin.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!