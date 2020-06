Glinka czerwona. Czy znasz jej właściwości i szerokie zastosowanie?

Glinka czerwona – co to jest?

Najogólniej mówiąc, glinka czerwona to proszek należący do minerałów ilastych. Ze względu na zawartość ładunku ujemnego, powala na skuteczne uregulowanie pH skóry . Po wydobyciu glinki czerwonej przy pomocy drewnianych narzędzi, musi zostać naturalnie osuszona na słońcu, aby jej działanie magnetyczne zostało uaktywnione. Gotowa glinka ma postać pyłu, który po zmieszaniu z wodą tworzy gładką masę.

Glinka czerwona – jakie posiada właściwości?

Glinka czerwona – jakie ma zastosowanie?

- maseczka na twarz – możesz przygotować ją samodzielnie;

- suplement diety - działa detoksykacyjnie;

- składnik pasty do zębów – wzmacnia dziąsła;

- maska do włosów – także do samodzielnego wykonania;

- mydło – idealne do codziennej pielęgnacji;

- okład – wspaniale przyspiesza proces gojenia się ran i siniaków.