Gorzej niż z weselami. "To był ostatni wolny termin"

Studniówka to bardzo ważne wydarzenie w życiu młodych osób. Aby była niezapomniana, rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych stają się wybrać jak najlepsze miejsce, w którym maturzyści będą mogli spędzić wyjątkowy wieczór i noc.

Jak się jednak okazuje, nie jest to takie proste. Choć miejsc, które organizują studniówki, jest naprawdę wiele, z roku na rok jest coraz większy problem z dostępnością wolnych terminów - szczególnie, jeżeli studniówka ma odbyć się w weekend.

Anna, mama uczennicy jednego z techników w Krakowie, ujawnia w rozmowie z Wirtualną Polską, że choć rodzicom uczniów z rocznika jej córki udało się zarezerwować termin za pierwszym podejściem, musieli to zrobić ze sporym wyprzedzeniem.

Choć studniówka jej córki odbędzie się dopiero w 2028 roku, razem z rodzicami już zarezerwowali miejsce w popularnym miejscu w Krakowie - Starej Zajezdni. Oprócz samego miejsca zależało im także na wyznaczonym terminie. Chcieli, aby studniówka odbyła się w piątek - tak, by uczniowie mogli się dobrze bawić, a potem odpocząć.

Rodzice nie poznali jednak dokładnej ceny za osobę, jaka będzie obowiązywała za cztery lata. Miejsce to podaje wstępne koszty jedynie z rocznym wyprzedzeniem.

- Obecnie jest to 360 zł za osobę. Myślę, że do 2028 roku cena wzrośnie o ok. 20-30 proc. Powoli zaczynamy odkładać - podsumowuje.