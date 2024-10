Grudnik nie kwitnie? Zastosuj ten trik kwiaciarek

W tym czasie roślina gromadzi siły niezbędne do wypuszczenia bujnych kwiatów w okresie świątecznym. Aby zapewnić grudnikowi optymalne warunki do zimowego rozkwitu, warto trzymać się określonego harmonogramu pielęgnacji.

W okresie poprzedzającym kwitnienie należy ograniczyć podlewanie do minimum i zrezygnować z nawożenia, a także trzymać roślinę w chłodnym pomieszczeniu (poniżej 15 stopni Celsjusza). Po około miesiącu należy przenieść ją na docelowe stanowisko.

Kaktus bożonarodzeniowy najlepiej czuje się w miejscu jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym. Natomiast optymalna temperatura to 21 stopni Celsjusza – w przypadku wyższej roślina może nie chcieć zakwitnąć. Warto też monitorować glebę, która nie powinna być ani wysuszona ani zbyt mokra, lecz umiarkowanie wilgotna.

Grudnik powinien obsypać się kwiatami na przełomie listopada i grudnia. Jeśli to nie nastąpi, warto zastosować sprawdzony trik kwiaciarek. Wystarczy kupić w aptece aktywny węgiel, rozpuścić jedną tabletkę w pół litra wody i właśnie takim roztworem podlewać roślinę.

