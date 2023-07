Gwiazdy uwielbiają te wakacyjne kierunki. Za pobyt tam płacą niemałe pieniądze

Portofino, Włochy

Każdy, kto kiedykolwiek miał okazję spędzić chociaż jeden dzień we włoskim Portofino z pewnością wie, dlaczego każdego roku jest tak chętnie wybierane przez tysiące, jak nie miliony turystów na świecie. Portofino to prawdziwa perła europejskiej turystyki i jedno z ulubionych miejsc gwiazd w Europie. Od Cher, Eltona Johna, Beyoncé i Mariah Carey po Lanę del Rey, Madonnę i Sylvestra Stallone - to tylko kilka z wielu nazwisk, które znajdują się na liście znanych osób, spędzających swoje wakacje w tej małej, choć bardzo ekskluzywnej miejscowości w północno-zachodnich Włoszech. Za noc dla jednej osoby w czterogwiazdkowym hotelu w szczycie sezonu zapłacimy tu ok. cztery tys. zł.