WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 mama oprac. Katarzyna Dobrzyńska 26-01-2020 (17:31) Halina nie może spać po nocach. "Boję się, że mój syn zostanie starym kawalerem" Chociaż dzieci Haliny już dawno opuściły rodzinne gniazdko, kobieta i tak nie może spać po nocach. Rozmyśla o ich przyszłości. Najczęściej sen z powiek spędza jej los najstarszego syna, który jeszcze nie znalazł sobie partnerki. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Halina martwi się, że jej syn zostanie starym kawalerem (iStock.com) Halina ma trójkę dzieci. Myśli, że jest dobrą matką. Jest dumna, że każde z jej dzieci żyje już na własny rachunek, wszyscy mają wyższe wykształcenie i dobrze radzą sobie w życiu. Kobieta starała się zapewnić im jak najlepszy start w dorosłość. Zabezpieczyła je finansowo i pilnowała, żeby nigdy im niczego nie brakowało. Martwi się o syna, który nie znalazł sobie jeszcze partnerki Choć kobieta mogłaby o sobie powiedzieć, że jest spełnioną matką i babcią – ma już wnuki – wciąż ciąży jej myśl, że jej pierworodny nadal nie znalazł sobie partnerki życiowej. Kobieta zadręcza się wizją, że 32-latek zostanie sam i nigdy nie założy rodziny. "To mi nie daje spać po nocach. Martwię się, że nigdy nie odnajdzie się w roli męża i ojca. Nie rozumiem, dlaczego żadna go nie chce. Ma dobrą pracę i mieszkanie. Najbrzydszy też nie jest, a nie może wejść w poważny związek. W czasach szkolnych miał duże powodzenie, a teraz nic. Zastanawiam się, czy mogę mu jeszcze jakoś pomóc i co robić. Martwię się, że zostanie starym kawalerem" – wyżaliła się na forum WP Kafeteria. Internauci byli szczerze przejęci losem kobiety. Chcieli wytłumaczyć jej, że może jej syn wcale nie szuka miłości. "Może nie może sobie znaleźć partnerki, bo odstrasza ich teściowa, która dyszy mu na karku" – rzucił internauta. "Nic nie możesz z tym zrobić. To jego wybór, może mu jest dobrze samemu i wcale nie potrzebuje nikogo" – zauważył kolejny forumowicz. "Może ci się tylko wydaję, że jest przystojny. A może ma jakąś na oku, tylko ci o tym nie chce powiedzieć" – skomentował inny użytkownik forum. Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku Komentarze