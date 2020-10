Hanna Lis o pierwszej ciąży. "O mały włos nie pożegnałam się z życiem"

Hanna Lis opowiedziała w mediach społecznościowych o ciężkim porodzie, który mógł skutkować jej śmiercią. Historia dziennikarki to wyraz solidarności z kobietami walczącymi o prawo do wyboru. "Wybrałam zaryzykować. Ale to był MÓJ WYBÓR, a nie: PiS-u, Konfederacji, Ordo Iuris, biskupów, czy jakiejś pani Godek" – napisała.

Hanna Lis opowiedziała o trudnym porodzie (ONS.pl)