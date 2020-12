Harry i Meghan coraz mniej lubiani. Nikt nie kupuje ich… ciastek

Książę Harry i Meghan Markle nie są ulubieńcami brytyjskiego dworu. Jeszcze zanim zdecydowali się na wyjazd do Kanady, media donosiły o konfliktach Markle z królową Elżbietą II czy księżną Kate. Okazuje się, że para nie cieszy się też popularnością wśród Brytyjczyków.

Brytyjska rodzina królewska to swoisty fenomen na skalę światową. Losami rodu Windsorów emocjonują się nie tylko ludzie w Wielkiej Brytanii, ale też na całym świecie. Ulubieńcami tłumu są królowa Elżbieta, a także księżna Kate (niekiedy w parze z Williamem, choć książę ma zdecydowanie gorsze notowania od żony). Wcześniej na pierwszym miejscu pod względem popularności i ludzkiej sympatii znajdowała się księżna Diana.

Meghan Markle i książę Harry nie są lubiani przez Brytyjczyków

Na drugim biegunie mamy tych, których międzynarodowy tłum szczerze nie lubi. Tutaj liderami zestawienia są książę Karol z żoną Camillą, ale też Meghan Markle (w tym przypadku raczej bez męża, bo Harry dalej ma całkiem niezły PR). Meghan od początku traktowana była jako kiepska kandydatka na żonę dla księcia: jest rozwódką, Amerykanką, aktorką… A przy tym ma o kilka lat więcej niż Harry.

Po ślubie okazało się, że dysponuje też własnym zdaniem i nie przepada za dworską etykietą. Jej niechętny stosunek do bycia częścią monarchii ostatecznie doprowadził do tego, że małżonkowie wraz z synem wyprowadzili się do Kanady.

Brytyjczycy nie opłakiwali tego zdarzenia szczególnie mocno. Zagraniczne media donoszą z kolei, że popularność kontrowersyjnej pary w Wielkiej Brytanii maleje z dnia na dzień. Ma o tym świadczyć między innymi fakt, że… nikt nie chce kupować ciastek z podobizną Harry’ego i Meghan. Słodkości sprzedawane są przez jedną z sieciówek. Ciastka ze zdjęciem Meghan i Harry’ego nie miały zbytu, w związku z czym sieć zmuszona została do tego, by je przecenić. Początkowo kosztowały one 30 funtów, teraz wystarczy za nie zapłacić… 7.

Sympatię i empatię międzynarodowej opinii publicznej Meghan Markle wzbudziła ostatnio swoim szczerym felietonem opublikowanym na łamach New York Timesa. Żona księcia Harry’ego wyznała w nim, że w lipcu poroniła. Znawca brytyjskiej rodziny królewskiej, Katie Nicholl, wytłumaczyła, jakie były pobudki Meghan.

- Zrobiła to, by pomóc innym. By przełamać tabu. Mówienie o tym jest w porządku – przyznała Nicholl w rozmowie z BBC.

Nicholl nie kryła też, że ma dobre zdanie o Meghan i Harrym.

- To pierwszy członek rodziny królewskiej, który mówi o tym tak otwarcie i w tak poruszający sposób – powiedziała Nicholl. – Zwykle nie otwierają przed nami swoich serc. Ale jeśli ktoś z rodziny ma serce na dłoni, to są to właśnie Meghan i Harry.

