Moses Farrow broni Woody’ego Allena. Twierdzi, że to Mia go krzywdziła

W tej rodzinie za szarą eminencję od lat uchodził reżyser Woody Allen. To on związał się ze swoją adoptowaną córką, to on miał molestować też 7-letnią Dylan. Wyznania Mosesa Farrowa rzucają nowe światło na sprawę. Z jego słów wynika, że Allen został niesłusznie oskarżony, a Mia była złą matką.

Moses twierdzi, że Mia Farrow nie była dobrą matką (Getty Images)