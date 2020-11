Meghan Markle poroniła. Zdecydowała się na szczere wyznanie

Od kilku miesięcy w mediach pojawiały się doniesienia o tym, że Meghan Markle i książę Harry spodziewają się drugiego dziecka. Zbiegło się to w czasie z wyprowadzką książęcej pary do Kanady i ich swoistym "wystąpieniem" z rodziny królewskiej. Markle i Harry chcieli uciec od dworskiej etykiety i poświęcić się działalności charytatywnej z dala od królowej i jej sztywnych zasad.

Meghan Markle straciła dziecko

Podczas kiedy świat czekał na kolejne doniesienia o drugim potomku kontrowersyjnej pary i uważnie przyglądał się brzuchowi Markle, Meghan i Harry przeżywali prywatny dramat. W lipcu Markle poczuła silne skurcze. Została odwieziona do szpitala, gdzie dowiedziała się, że doszło do poronienia. Markle podzieliła się z czytelnikami tym, jak się wtedy czuła.

Meghan Markle zdecydowała się podzielić z czytelnikami swoim cierpieniem. Jak przyznaje królewska ekspertka, Katie Nicholl, był to przejaw wielkiej odwagi ze strony księżnej.

- Zrobiła to, by pomóc innym. By przełamać tabu. Mówienie o tym jest w porządku – przyznała Nicholl w rozmowie z BBC.