Hołownia każe czekać. Oto co o aborcji mówiła jego żona

Dzień wcześniej marszałek Sejmu na antenie TVN24 przekazał, że "projekty będą procedowane tuż po pierwszej turze wyborów samorządowych 11 kwietnia". - Mam nadzieję, że opadną emocje wyborcze i będzie przestrzeń, by spokojnie porozmawiać - powiedział w programie "Tak jest".

Nie jest tajemnicą, że Hołownia nie popiera projektu Lewicy, który zakłada legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży. Trzecia Droga opowiada się za powrotem do tzw. kompromisu aborcyjnego. Ostateczną decyzję Polacy mieliby podjąć w referendum. Przypomnijmy, co mówiła na ten temat tuż przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku żona marszałka, a wtedy kandydata na urząd głowy państwa.