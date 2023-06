Horoskop dzienny – 1 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Skorpion – horoskop dzienny, sobota 1.07.2023

W sobotę Skorpion będzie mile podekscytowany. Dobrze wie, że w ten weekend spotka go coś dobrego, coś, na co długo czekał – i wreszcie nadeszła ta chwila. Do tego wielkiego wydarzenia musi się odpowiednio przygotować, co prawdopodobnie pochłonie całą jego uwagę i… sporą część rozrywkowego budżetu. Czego to człowiek nie zrobi, aby dobrze wyglądać podczas ważnych momentów życia.