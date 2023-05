Horoskop dzienny – 13 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, sobota 13.05.2023

Wolna sobota przyniesie Rakom wiele okazji do spotkań towarzyskich – zarówno w gronie rodziny, jak i znajomych. Pogoda szczególnie sprzyja imprezom w plenerze, więc może warto to wykorzystać? Ważne jest, aby Raki potrafiły znaleźć równowagę między swoimi potrzebami a potrzebami innych. Mają niebezpieczną skłonność do nadmiernego poświęcania się dla swoich bliskich.