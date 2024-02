Horoskop dzienny – 14 lutego. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Barany powinny skupiać się w środę na współpracy, zamiast jak zwykle grać solo, próbując się wykazać. Mars w koniunkcji z Plutonem może zadziałać negatywnie na osoby urodzone w tym znaku, dlatego przez cały dzień muszą starać się kontrolować emocje. Wybuchy Baranów – przedstawicieli żywiołu Ognia – bywają legendarne, a przecież szkoda by było w taki dzień narobić sobie wrogów.

Zodiakalny Byk nauczy się, że nie wszystko i nie zawsze da się kontrolować. W środę ktoś zaskoczy go nieoczekiwaną propozycją, która wiele może zmienić. Wszystko zależy jednak od decyzji Byka, który prawdopodobnie nie czuje się jeszcze gotowy na tak poważny krok. Tylko czas pokaże, czy uda mu się pozytywnie rozwinąć tę relację, czy jak zwykle urażony schowa się do swojej skorupy.

Rak musi skoncentrować się w środę na zadaniach, które ma do wykonania. Nie będzie ich może bardzo dużo, ale przynajmniej jedno z nich będzie wymagać całej uwagi i skupienia. Jeśli Rak w jakiś sposób się rozproszy, spędzi w pracy znacznie więcej czasu, niż początkowo planował. A przecież w taki dzień warto być gdzie indziej – np. z najbliższymi, świętując razem wielkie święto miłości.

Panna powinna skupić się na swoich uczuciach i potrzebach emocjonalnych, szczególnie tych, które nie są obecnie zaspokajane. Jak mogłaby to zmienić i czy może to zrobić całkiem sama? Na te pytania sama musi udzielić sobie odpowiedzi. Warto jednak zrobić ten pierwszy krok w kierunku budowania lepszych relacji z bliskimi. Walentynkowe czekoladki pomogą przełamać bariery i chłód.

W środę Waga uświadomi sobie, że na coś jest już za późno. To zawsze przykra okoliczność, jednak nic nie da się na to poradzić. Rozsądniej będzie zapomnieć, niż bezproduktywnie łamać sobie nad tym głowę. Pożegnanie z przeszłością da Wadze nowe siły na przyszłość – musi skupić się na swoich celach, ma ich przecież tak wiele do osiągnięcia. Szkoda czasu na żale.