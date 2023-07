Horoskop dzienny – 16 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Panna – horoskop dzienny, niedziela 16.07.2023

Dla samotnych Panien niedziela może okazać się trudna. Liczyły, że do tej pory ich los się odmieni, jednak w wielu przypadkach tak się nie stało. Nawet tak cierpliwy znak zodiaku ma swoje granice, a długie letnie dni i gorące noce to nie najlepszy czas na samotność. Ale trudno – nic się na to nie da poradzić. Gwiazdy pocieszają jednak, że ten, kto bardzo długo czeka, ma na co czekać.