Weekendowy horoskop miłosny – 14-16 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – weekendowy horoskop miłosny 14-16.07.2023

Samotne Byki postanowią w ten weekend przeżyć jakąś ekscytującą przygodę. To zwykle osoby atrakcyjne fizycznie, więc nie będą miały problemu ze znalezieniem osoby chętnej do zabawy. Byki w stałych związkach mogą z kolei zmierzyć się z wybuchem pretensji ze strony partnera. Być może za dużo pracują, więc nie mają dla nikogo czasu. Związek to ciężka praca, warto sobie to uświadomić.