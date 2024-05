Horoskop dzienny – 17 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, piątek 17.05.2024

Merkury w kwadraturze z Plutonem może sprawić, że przedstawiciele Barana staną się bardziej niż zwykle złośliwi czy wręcz agresywni w komunikacji. Jeśli ktoś im zajdzie za skórę, natychmiast na to zareagują. Barany zresztą potrafią być dość kreatywne, jeśli chodzi o werbalne obrażanie obcych ludzi, krewnych czy znajomych. Są z natury szczere i otwarte, a do tego bywają prawdziwymi mistrzami słowa.

Byk – horoskop dzienny, piątek 17.05.2024

W kontaktach towarzyskich Byk musi polegać głównie na swojej intuicji. Nigdy go nie zawiedzie, dlatego nie da się nabrać na fałszywe uśmiechy i słodkie słówka. W ciągu najbliższych dni może być narażony na próby oszustwa lub wyłudzenia. Powinien wszystko dokładnie sprawdzać i nikomu nie ufać na słowo. Na szczęście w każdej sytuacji ocali Byka wrodzony zdrowy rozsądek i podejrzliwość.

Bliźnięta – horoskop dzienny, piątek 17.05.2024

Osoby urodzone w tym znaku zodiaku będą bardzo zdeterminowane, aby udowodnić komuś swoją rację, jednak mogą się gorzko rozczarować – wcale jej nie mają, więc tylko się ośmieszą. Niestety, Merkury w kwadraturze z Plutonem pobudzi je do większej otwartości i złośliwości, co nieszczęśliwie się dla nich skończy. Lepiej trzymać nerwy i język na wodzy, niż stać się powszechnym pośmiewiskiem.

Rak – horoskop dzienny, piątek 17.05.2024

Osoby urodzone w znaku Raka czekają nieprzewidziane wydatki. Niestety, tak to już bywa – można mieć wszystko zaplanowane, a życie i tak zaskakuje. Dotyczy to szczególnie Raków, które męczą się z remontami lub planują przeprowadzkę. Pozostali przedstawiciele tego znaku zodiaku mogą zostać zmuszeni do innych niespodziewanych inwestycji, np. związanych ze zdrowiem lub higieną.

Lew – horoskop dzienny, piątek 17.05.2024

Ten dzień przebiegnie dość spokojnie u Lwa. Uda mu się rozwiązać jakieś sprawy osobiste, które długo go męczyły, dlatego może liczyć na szybką poprawę nastroju. Po południu powinien się umówić na spotkanie ze znajomymi, dzięki temu pozna kilka świeżych plotek – niektóre informacje mogą go bardzo zaskoczyć. Takie niespodzianki gwarantuje układ Merkurego w kwadraturze z Plutonem.

Panna – horoskop dzienny, piątek 17.05.2024

Panna nie powinna brać sobie do serca plotek na swój temat, jeśli je przypadkiem podsłucha. Merkury w kwadraturze z Plutonem podziała negatywnie na wiele osób, które niepotrzebnie zapragną podzielić się swoją opinią ze światem. Nie ma sensu tego słuchać, najlepiej od razu zapomnieć. Szukanie zemsty również mija się z celem, bo Panna pewnie bardziej zaszkodzi (emocjonalnie!) sobie niż komuś innemu.

Waga – horoskop dzienny, piątek 17.05.2024

Osoby urodzone w znaku Wagi zapragną jak najszybciej zapomnieć o tygodniu, który nie tylko przyniósł im wiele nerwów, ale też zmusił do pewnych wyrzeczeń. Niektóre rozdrażnione Wagi pewnie też zaprezentowały się z najgorszej strony niewłaściwym osobom. Wolne dni powinny poświęcić na zastanowienie się, jak mogą naprawić złe wrażenie, jakie po sobie zostawiły. Lepiej działać szybko, żeby nie narobić sobie wrogów.

Skorpion – horoskop dzienny, piątek 17.05.2024

To zły czas na porachunki osobiste, które mogą bardzo kusić Skorpiona. Ma do kogoś żal i bardzo chętnie by mu to wypomniał albo nawet się zemścił, jednak to kiepski pomysł. Mimo że Skorpion jest przekonany o swojej racji, w bezpośrednim starciu może ponieść sromotną porażkę. Zawsze lepiej odpuścić, wybaczyć i zapomnieć, niż nosić w sobie urazę – Skorpion powinien sobie wziąć tę mądrość do serca.

Strzelec – horoskop dzienny, piątek 17.05.2024

Merkury w kwadraturze z Plutonem może skłonić Strzelca do większej niż zwykle gadatliwości, jednak powinien pamiętać, aby w takim przypadku dobrze wybrać temat. Lepiej nie obgadywać za plecami wspólnych znajomych, bo taka nielojalność prędzej czy później zawsze wyjdzie na jaw. Wtedy będzie za późno, aby żałować nierozsądnych słów – niestety, co się stało, to się nie odstanie.

Koziorożec – horoskop dzienny, piątek 17.05.2024

Piątek u Koziorożca może wyglądać różnie. Wszystko zależy od tego, jak spędził cały miniony tydzień. Jeśli pracował ciężko, tuż przed weekendem będzie cieszyć się owocami swoich wysiłków. Jeśli jednak był rozkojarzony, może się w piątek zderzyć z zaległymi obowiązkami, które trzeba będzie szybko nadrobić. To zdecydowanie zepsuje Koziorożcowi popołudnie, a może nawet cały wieczór.

Wodnik – horoskop dzienny, piątek 17.05.2024

Wodnik w piątek zdecydowanie wrzuci na luz. Tym razem nie wiszą nad jego głową żadne zaległości, nie ma też konkretnych planów do zrealizowania w weekend. Dzięki temu nie musi się spieszyć ani stresować. Może spędzić ten dzień leniwie – odpocząć, poczytać książkę, a nawet urządzić sobie w domu małe spa, które pozwoli mu jednocześnie o siebie zadbać i rozpieścić nieco zmysły.

Ryby – horoskop dzienny, piątek 17.05.2024

Ryby będą potrzebować dużo uwagi. Poczują się niepewnie albo samotnie, zwątpią we własne siły i ambitne plany, jakie od dawna rysują się w ich głowach. W dużej mierze odpowiedzialny za ten stan rzeczy okaże się Merkury w kwadraturze z Plutonem oraz plotki, których Ryby wysłuchały na swój temat. Pomoże im szczera rozmowa z bliską osobą, której ufają, więc nie będą się obawiać otworzyć przed nią serca.