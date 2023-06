Horoskop dzienny – 19 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, poniedziałek 19.06.2023

Po wielu chwilach zwątpienia Lew wreszcie odnajdzie spokój. Pod wpływem sekstylu Jowisza z Saturnem odkryje, co tak naprawdę chciałby w życiu robić. Jeśli nie jest to właśnie to, czym się obecnie zajmuje, odejdzie bez żalu, aby szukać szczęścia gdzie indziej. Najważniejsze jest, aby podjąć wiążącą decyzję. Wtedy wszystko znowu stanie się jasne i proste. Zdecydowanie to w wypadku Lwa klucz do szczęścia.