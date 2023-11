Horoskop dzienny – 19 listopada. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Skorpion – horoskop dzienny, niedziela 19.11.2023

Osoby urodzone w znaku Skorpiona mogą śmiało szykować się do spędzenie dobrego dnia. Nie czekają ich dzisiaj żadne przykre niespodzianki. Jeśli mają jakieś skromne i łatwe do spełnienia marzenie (np. chciałyby sobie sprawić mały prezent), mogą to śmiało zrobić. Zasłużyły na to, żeby trochę się rozpieścić. Pracowały ciężko, więc coś im się za to należy. Nie warto sobie żałować przyjemności.