Horoskop dzienny – 2 stycznia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, wtorek 2.01.2024

We wtorek Rak skupi się na swoim budżecie. Wyprawienie świąt i sylwestra wiele go kosztowało, a nie jest to znak, który ma duże rezerwy. Gdy spróbuje podliczyć wydatki, okaże się, że jest na minusie. Jeśli Rak nie radzi sobie finansowo lub nie jest dostatecznie wynagradzany, powinien to zmienić i w nowym roku twardo upomnieć się o podwyżkę albo nawet poszukać nowego, lepiej płatnego stanowiska.