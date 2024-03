Horoskop dzienny – 23 marca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Koziorożec – horoskop dzienny, sobota 23.03.2024

Sobota okaże się męcząca dla Koziorożca, który będzie miał do załatwienia kilka spraw domowej natury – i to nawet nie z własnej woli. Niestety, trudno będzie mu się wykręcić, bo zbyt często robił to w przeszłości. Teraz musi się wykazać. Wieczorem dostanie wreszcie nieco czasu do własnej dyspozycji. Będzie mógł go wykorzystać tak, jak lubi, więc dobrze, aby go nie zmarnował.