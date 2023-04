Horoskop dzienny – 25 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Strzelec – horoskop dzienny, wtorek 25.04.2023

Dzięki Słońcu w sekstylu z Saturnem nawet beztroski Strzelec ostro zabierze się do pracy. Może nie do końca z własnej woli – przełożony sam go znajdzie i wyda odpowiednie polecenia. Ponieważ jednak wykaże się pracowitością, czeka go zasłużona nagroda. We wtorek może doświadczyć pewnych problemów związanych z ogólnym samopoczuciem, ale będzie to jedynie stan przejściowy.