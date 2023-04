Horoskop dzienny – 26 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Waga – horoskop dzienny, środa 26.04.2023

Środek tygodnia będzie dla Wagi nieco spokojniejszy niż dla pozostałych znaków zodiaku. Do swoich zadań podejdzie praktycznie: skupi się na tym, co musi zrobić, a potem systematycznie zabierze się do pracy. Powinna jednak uważać z komentarzami na temat współpracowników. Ktoś ją obserwuje i uważnie słucha wszystkiego, co mówi. Nieostrożne słowo może ją wpędzić w kłopoty.