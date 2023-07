Horoskop dzienny – 27 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, czwartek 27.07.2023

Dzisiaj uwagę Byka wciąż będą zaprzątać sprawy zawodowe. Pożałuje, że ma tak mało czasu dla siebie, tym bardziej że – jak będzie wynikać z jego obserwacji – to właśnie on pracuje najciężej w swoim dziale. Postanowi to zmienić, bo stres wpływa na niego negatywnie. Być może wrócił do starego nałogu lub właśnie to rozważa. Absolutnie nie powinien tego robić, szkoda zdrowia.