Horoskop dzienny – 28 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik

Byk – horoskop dzienny, środa 28.06.2023

Byk wciąż będzie się mierzył z huśtawką nastrojów, której sam do końca nie rozumie. Coś, co wytrąciło go z równowagi, nadal oddziałuje z tą samą siłą, więc w środę nic się nie zmieni. Jeśli Byk chce poczuć się lepiej, musi się znaleźć powód, dlaczego czuje się źle. Będzie to wymagało od niego dużo wysiłku i samoświadomości, co może stanowić spore wyzwanie. Nie ma jednak innej drogi, jak tylko poznać samego siebie.