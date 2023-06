Horoskop dzienny – 30 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, piątek 30.06.2023

Osoby urodzone w znaku Raka będą dzisiaj bardzo skoncentrowane na swoich zadaniach. Zależy im, aby pewną rzecz doprowadzić do końca, a potem jak najszybciej o niej zapomnieć. Niestety, niekoniecznie się to uda. Los bywa przewrotny i potrafi celowo działać na złość czy niekorzyść upatrzonej ofiary. Ale spokojnie, nawet jeśli pojawią się przejściowe problemy, cała rzecz zmierza do szczęśliwego finału.