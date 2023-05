Horoskop dzienny – 4 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Koziorożec – horoskop dzienny, czwartek 4.05.2023

Koziorożec może dzisiaj okazać się niedostępny dla nikogo. Oczywiście nie w sensie fizycznym, ale mentalnym. W pracy od razu rzuci się w wir obowiązków, ma przecież wrodzoną skłonność do pracoholizmu. Z kolei, gdy wróci do domu, poczuje się wypalony i zapragnie pobyć sam – w ciszy i spokoju. Najlepiej nie naciskać na Koziorożca i nie zmuszać go do socjalizacji. Musi sam wyjść ze swojej skorupy.