Horoskop dzienny – 8 grudnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, piątek 8.12.2023

Baran rozpocznie weekend od wizyty w miejscu, w którym dawno go nie było, czyli prawdopodobnie w mieście swojego urodzenia. Odwiedziny u krewnych pociągną za sobą miłe wspomnienia i nieco melancholijny nastrój. Warto przy okazji skontaktować się ze starymi znajomymi, dowiedzieć się, co u nich słychać i czy może mają coś ciekawego do przekazania. Powrót do przeszłości może być miłym doświadczeniem.