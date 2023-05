Horoskop dzienny – 8 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Panna – horoskop dzienny, poniedziałek 8.05.2023

Panna postanowi zaryzykować. Obudzi się w wojowniczym nastroju i zapragnie powiedzieć dokładnie to, co myśli. Teoretycznie nie jest to dobry pomysł – zwłaszcza w relacjach służbowych – jednak tego dnia może się udać. Odwaga Panny zostanie wynagrodzona, a jej szczere słowa będą mogły coś zmienić. Zadowolona z siebie resztę dnia spędzi już spokojnie, bez dalszych ekscesów.