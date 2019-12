WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Horoskop dzienny na środę 25 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co cię czeka Święta będą dla niektórych fantastycznym czasem, dla innych - pełnym rozczarowań. Sprawdź horoskop dzienny na środę 25 grudnia i sprawdź, co dla ciebie przewidziały na ten dzień gwiazdy. Horoskop dzienny na 25 grudnia (123RF) Baran Barany będą dziś w rozjazdach, gościach, odwiedzinach, będą chciały wyjść z domu, ruszyć się od stołu, spędzić ten dzień bardziej aktywnie, niż tylko siedzieć na kanapie i wsuwać kolejny kawałek ciastka. Byk Wykażecie się dziś dużą spontanicznością, luzem oraz ciekawością i chęcią doświadczenia czegoś nowego, więc nie dla Was stacjonarny tryb życia skoro zapragniecie dobrej zabawy w dosłownym tego słowa znaczeniu. Bliźnięta Zanosi się na dzień,który będzie kończył jakiś problematyczny etap i gorszy czas w Waszym życiu, teraz odczujecie wreszcie ulgę, lekkość, jakby jakiś ciężar spadł z serca, wreszcie zaczniecie żyć pełnią życia. Rak Będziesz dziś mieć okazję i możliwość by zakończyć stare waśnie z pewną niegdyś bliską Twojemu sercu osobą, a więc czas zapomnieć o żalu, pretensjach i urazach, pozostaje wybaczyć i odciąć negatywne emocje. Lew Zapragniecie dziś zabawy, spontaniczności, luzu, adrenaliny, bo Wy dłużej niż jeden dzień nie potraficie usiedzieć w spokoju w jednym miejscu, będziecie więc prowokować, namawiać do zrobienia czegoś szalonego. Panna Jeśli znajdziesz się dziś w jakiejś trudnej lub tylko niekomfortowej dla siebie sytuacji, nie jeż się, nie irytuj, zapanuj nad emocjami, żeby przy świątecznym stole nie doszło do spięcia, kłótni- bądź ponadto. Waga Wagi będą dziś szczęśliwe, zadowolone z siebie, z bliskich, z dobrego momentu w życiu, będą też ciepłe, serdeczne, dla wszystkich bez wyjątku życzliwe, a późnym wieczorem wyjątkowo kochliwe i romantyczne. Skorpion Dziś wyjątkowo będziecie otwarte na świat i na realne kontakty, opuścicie więc swoje domowe i ukochane pielesze i wyjdziecie w końcu do ludzi, nie możecie pozwolić by wszyscy zapomnieli o waszym istnieniu. Strzelec Będziecie dziś tryskać dobrą energią, radością, humorem i pewnością siebie w kontaktach międzyludzkich, będziecie dla innych pożądanym i atrakcyjnym towarzystwem do długich, sensownych rozmów i biesiadowania. Koziorożec Twoja cierpliwość i wyrozumiałość zostanie dziś wystawiona na ciężką próbę, ktoś z kim rzadko się widujesz może swoimi poglądami wyprowadzić Cię z równowagi, nie pozwól na to, nie daj się więc sprowokować. Wodnik Wodniki będą dziś wyjątkowo radosne, zadowolone i optymistycznie nastawione do wszystkich bez wyjątku, bliscy skwapliwie to wykorzystają, wyciągając Was z domu-pojedziecie w odwiedziny do dalszej rodzinki. Ryby Ryby będą dziś w karcie Umiarkowania, a więc spokojne, stabilne, w równowadze emocjonalnej, zadowolone i spełnione, bo mając poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, myślą i działają z rozsądkiem i z rozwagą.