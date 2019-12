WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Horoskop miłosny 23-29 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przepowiedziały ci gwiazdy Horoskop tygodniowy miłosny na tydzień od 23 do 29 grudnia. Zobacz, jaką przyszłość przepowiedziały gwiazdy wszystkim znakom zodiaku i na co powinieneś przygotować się nadchodzącym tygodniu. Czy dopisze ci szczęście w miłości? Horoskop tygodniowy – Baran

23-29.12.2019

Baran za mocno przejmie się świętami i przygotowaniami do nich. Dlatego może być lekko poddenerwowany i swoją frustrację może wyładować na Partnerze. Dlatego jak Baran coś robi, to lepiej mu nie przeszkadzać i schodzić z drogi. W święta może osoba z bliskiej rodziny skrytykować jakąś potrawę lub stroik. Wtedy Baran zdenerwuje się poważnie, ale Partner na szczęście w porę zareaguje i załagodzi sytuację. Dopiero w piątek Baran odsapnie a w weekend zacznie przygotowania do sylwestra. Może poszaleć z finansami. Ale lepiej mu to tym razem odpuścić. Partner będzie miał dzięki temu odrobinę spokoju. Wolne Barany nie będą miały głowy do randek, bo za mocno zajmą się organizowaniem i pomaganiem przy świętach . Na dodatek myślami już będą na imprezie sylwestrowej, tylko zaczną się zastanawiać czy ta osoba, którą na nią zaprosiły jest tą odpowiednią. Horoskop tygodniowy – Byk

23-29.12.2019

Byk będzie wpierw przemęczony a potem przejedzony. Dlatego będzie wpadać ze skrajności w skrajność. Na szczęście Partner Byka zna jego zachowania w święta i nie będzie się tym przejmować. Za to chętnie zgodzi się pomagać przy zakupach, by uniknąć największego zamieszania w domu. Oprócz doskonałego jedzenia Byk zacznie szykować świąteczną kreację i tu może się okazać, że szafa pełna a on nie ma co na siebie włożyć. I tu Partner najlepiej zrobi jak przytaknie i da swoją kartę kredytowa na zakupy. Dzięki temu Byk uspokoi się . W weekend przed sylwestrem, Byk nagle zacznie się odchudzać i co ważniejsze dobrze będzie jak Partner Byka pochwali jego wygląd i figurę. Wtedy Byk odwdzięczy się wieczorem. Wolne Byki zamiast zając się świętami zajmą się dietą odchudzającą i innymi zabiegami. Zaczną planować już wyjście w sylwestra i tak bardzo się w to zaangażują, że nie zauważą, jak ktoś do nich mocno wzdycha. A wtedy przegapią ciekawą okazję do poznania tej osoby, szczególnie przed sylwestrem. Horoskop tygodniowy – Bliźnięta

23-29.12.2019

Bliźniak poczuje się w święta jak ryba w wodzie. Usłyszy nowinki rodzinne, parę ciekawych ploteczek dotyczących znajomych a nawet ciekawostki na temat cudzych związków. Poza tym ktoś z rodziny poprosi Bliźniaka o radę i tu dobrze będzie jak Bliźniak zanim coś powie przedyskutuje temat z Partnerem lub włączy go do rozmowy. Bo okaże się, że Partner pewne sprawy widzi inaczej i to będzie bardzo dobre. Po świętach Bliźniak wyciągnie Partnera na wspólne zakupy na sylwestra. Dobrze by Partner przypilnował troszkę Bliźniaka, bo jak nie, to na koncie będzie duży debet. Wolne Bliźnięta będą bardzo radosne. Po świętach staną się bardzo popularne i dostaną kilka ciekawych propozycji wyjścia na sylwestra. Jedynie może je zmartwić fakt, że osoba którą się najmocniej interesują skrycie, nie zwróci na nie uwagi i nie zaprosi. Ale tu Bliźniak sam wykaże się inicjatywą i zacznie działać. Horoskop tygodniowy – Rak

23-29.12.2019

Raki powinny więcej czasu spędzić na odpoczynku i medytacji. Nie powinny tak brać sobie wszystkiego do serca w święta i przejmować się za mocno. Co z tego, że coś się przypali lub coś innego nie będzie smakować tak jak oczekiwałeś Raku. Ważne, że Partner i rodzina spotkają się wspólnie i będziecie się doskonale bawić i cieszyć własnym towarzystwem. A co istotne znajdź odrobinę czasu tylko dla siebie i Partnera, powinniście docenić wspólne chwile. A w sylwestra nie zrób Raku sceny zazdrości o Partnera bo zamiast się dobrze bawić zaczniesz nowy rok z cichymi dniami. Wolne Raki święta przeżyją bardzo rodzinnie, ale ożywią się dopiero na myśl o stroju na sylwestra. Dlatego zaczną wszystko planować ze szczegółami a na końcu okaże się, że teraz nadszedł czas na działanie by zaprosić wymarzoną randkę. Działaj Raku a przekonasz się, że warto. Horoskop tygodniowy – Lew

23-29.12.2019

Lew w święta poczuje się królem imprezy. Wszystko co zaplanował okaże się sukcesem. Dodatkowo goście pochwalą go za potrawy i atmosferę. Dlatego będzie mieć wspaniały humor i chętnie to okaże. Partner będzie czuł się doceniony i na dodatek Lew będzie go chwalił przed wszystkimi. Po świętach Lew z przyjemnością zorganizuje tylko coś dla dwojga. Wieczór tylko razem, pełen namiętności i wspaniałych chwil. A potem nagle Lew zapragnie przemyśleć jeszcze raz swoje plany na sylwestra i być może zaskoczy Partnera zmianą miejsca lub towarzystwa w którym go spędzą. Wolne Lwy mogą za bardzo naciskać na osobę, którą chcą zaprosić na sylwestra. Przez to zamiast wspólnego wyjścia może dojść do niemiłej sytuacji. Dlatego Lwie pamiętaj, żeby nie robić nic na siłę, bo możesz więcej stracić niż zyskać. A nikogo nie można zmusić, by polubił tą druga osobę. Pamiętaj o tym. Horoskop tygodniowy – Panna

23-29.12.2019

Ach święta, święta. Tyle przygotowań i wszystko ma być idealnie. Panna zajmie się porządkami, organizowaniem i gotowaniem. Partner też dostanie swój przydział i zostanie z niego rozliczony. I to dokładnie. W święta goście będą też musieli zachowywać się idealnie by nie popsuć idealnej atmosfery. Dopiero po świętach Panna zmniejszy obroty i odpocznie. A Partner odetchnie. I mimo, że obydwoje będą bardziej zmęczeni niż szczęśliwi po tych świętach, to przed sylwestrem znajdą chwilę tylko dla siebie. Przynajmniej będą cieszyć się sobą, dopóki Panna nie zacznie idealnych przygotowań do idealnego sylwestra. Wolne Panny będą miały szczęście do przypadkowych spotkań. Dlatego ich plany na sylwestra mogą nagle ulec zmianie gdy Panna dostanie nowe i niespodziewane zaproszenie. Tylko uważaj Panno na zaproszenie od osoby, z którą już byłaś. Bo nie tylko się rozczarujesz ale i możesz popsuć sobie zabawę. Horoskop tygodniowy – Waga

23-29.12.2019

Wagi będą w nostalgicznych nastrojach. A co gorsze zamiast organizować spotkanie rodzinne nagle mogą wpaść na pomysł by nic nie robić. Dlatego Partner być może będzie musiał sam zacząć gotować i sprzątać przed spotkaniem rodzinnym. Waga natomiast poświęci czas na zabiegi pielęgnacyjne a może nawet więcej czasu spędzi u fryzjera lub kosmetyczki. Z pewnością nie będzie za mocno się przejmować organizowaniem wszystkiego. Za to po świętach postanowi spędzić miłe chwile z Partnerem. I choć on będzie bardzo zmęczony to Waga i tak będzie nalegać na chwile razem. Dopiero po świętach Partner w pełni doceni ile Waga robi sama w domu i ile poświęca czasu i pracy na przygotowania imprez rodzinnych. Wolne Wagi myślami będą na sylwestrze. Nawet w czasie spotkania rodzinnego będą więcej myślały z kim się mogą wybrać na imprezę i witać Nowy Rok. A co ważniejsze, jedna z osób w rodzinie wpadnie na pomysł by wyswatać Wagę. I tym razem propozycja może być naprawdę ciekawa. Horoskop tygodniowy – Skorpion

23-29.12.2019

Skorpiony będą starały się sprawić by wszyscy czuli się idealnie i by atmosfera w czasie świat była bardzo rodzinna. Jednak ich starania przyniosą efekt odwrotny od oczekiwanego. A co najważniejsze Skorpion nic nie da sobie powiedzieć. Szczególnie ostre spięcie może mieć skorpion z rodziną Partnera. A potem też z Partnerem, który się w to wtrąci. Dlatego święta mogą być nerwowe i zamiast miłej atmosfery, Skorpion może mieć ciche dni z Partnerem. Na dodatek plany na sylwestra mogą zostać zmienione przez Partnera z powodu zachowania Skorpiona. Lepiej Skorpionie odpuść trochę a wszystkim to wyjdzie na dobre. Wolne Skorpiony będą urocze i bardzo seksowne. Na dodatek w czasie spotkania rodzinnego mogą zostać namówione na randkę w ciemno z osobą bardzo od nich różną. I nie powinny odmawiać, bo ta znajomość może odmienić ich życie. Horoskop tygodniowy – Strzelec

23-29.12.2019

Strzelce będą bardzo zmęczone po świętach. Za dużo energii poświęcą na przygotowania i po nich po prostu padną. Ale na szczęście Partner Strzelca stanie na wysokości zadania i bardzo mocno się nim zaopiekuje. Dzięki temu Strzelec odpocznie, nie tylko fizycznie ale również psychicznie. A opieka Partnera sprawi, że poczuje się kochany i doceniany. A to będzie dla niego najlepsze lekarstwo. Dodatkowo Strzelec zacznie mimo zmęczenie zastanawiać się nad zmianą planów na sylwestra. A ponieważ pomysłów będzie miał mnóstwo, to w końcu Partner podejmie decyzję za niego. Po prostu nie zmieni wcześniejszych planów, Wolne Strzelce postanowią działać i szukać pary na sylwestra. Wykażą się przy tym ogromną determinacją i inicjatywą. A ponieważ ich urok będzie działać to Strzelec nie tylko umówi się na wspaniałą randkę i na sylwestra, ale również znajdzie osobę, która skradnie jego serce. Horoskop tygodniowy – Koziorożec

23-29.12.2019

Koziorożce będą miały wspaniały i harmonijny czas. Święta przebiegną spokojnie i idealnie. Rodzina i bliscy będą cieszyć się wspaniałą atmosferą i miłymi chwilami razem. Partner wesprze Koziorożca we wszystkim i dlatego nie odczują oni w ogóle przygotowań do świąt. Po świętach Koziorożec będzie bardziej skupiony na wspólnych chwilach z Partnerem i cieszeniu się romantycznymi wieczorami. O sylwestrze Koziorożec nie będzie myślał na razie, bo nie będzie miał do tego ani głowy ani chęci. A poza tym będzie spokojny bo przecież jego Partner jest przy nim a to najważniejsze. Wolne Koziorożce mogą za dużo powiedzieć znajomej osobie o swoich rozterkach miłosnych i kogo mają na oku. Szczególnie, że ta znajoma okaże się również zainteresowana tą samą osobą. Dlatego może się okazać, że znając plany Koziorożca ubiegnie ona go w tej kwestii i wykona pierwszy ruch. Koziorożcu zamiast tyle mówić- działaj, to przyniesie lepszy efekt. Horoskop tygodniowy – Wodnik

23-29.12.2019

Wodnik podejdzie do świąt bardziej duchowo. Zamiast na jedzenie to postawi na przeżywanie uroczystości. Dlatego rodzina może być zaskoczona, że stół mniej zastawiony. Jednak i tak wszyscy będą się doskonale czuć, bo atmosfera będzie fantastyczna. Na dodatek Wodnik z Partnerem pokażą się jako para idealna i wszyscy po cichu zaczną im zazdrościć takiego uczucia i takiego oddania. Po świętach Wodnik zaproponuje Partnerowi czas tyko dla siebie. Może nawet zorganizują wyjazd na szybko w miejsce gdzie jest doskonały kontakt z przyrodą. Z pewnością zapragną pobyć razem i nacieszyć się sobą. Wolne Wodniki zaczną bardzo mocno zastanawiać się w święta, czego tak naprawdę chcą od życia. Czy chcą założyć rodzinę, czy chcą żyć swobodnie. Czy pragną stałego związku czy czegoś bardziej niezobowiązującego. Ich rozmyślania mogą okazać się dla nich odkrywcze. Horoskop tygodniowy – Ryby

23-29.12.2019

Ryby powinny unikać rozmowy przy świątecznym stole na temat swojego związku. Lepiej niech więcej słuchają niż mówią o sobie. Tym bardziej, że Partner może tym razem być bardziej rozmowny i wylewny niż zawsze. Szczególnie jak pochwali się sytuacją finansową lub np. nowym samochodem. A to może "ukłuć" kilka osób z rodziny. Po świętach Ryby powinny skoncentrować się na wypoczynku i relaksie. Szczególnie, że to będzie dla nich najlepsze teraz. Dobrze też im zrobią wspólne chwile z Partnerem. Gorący i namiętny seks będzie dla Ryb najlepszym odstresowaniem. Wolne Ryby zapragną mieć większa kontrolę nad swoim życiem miłosny i uznają, że powinny być bardziej asertywne. Nagle zapragną zawalczyć o osobę, którą są zainteresowane i wystąpią z własną inicjatywą. Opłaci się to bo nagle Ryby poczują, że tak naprawdę w miłości wiele zależy od ich działania.