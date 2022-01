Iga Świątek ma starszą siostrę. To ona zaszczepiła w niej pasję do tenisa

Igę Świątek do treningów tenisa motywowała starsza siostra

Iga Świątek ma sport we krwi. Jej ojciec Tomasz Świątek był wioślarzem i w 1988 roku reprezentantem Polski w tej dyscyplinie na igrzyskach olimpijskich w Seulu. To swojej starszej córce Agacie Świątek zaplanował karierę sportową na korcie tenisowym. Jednak ze względu na kontuzję, to marzenie stało się niemożliwe do spełnienia.