Iga Świątek wygrała Rolanda Garrosa. Na jej instagramowym profilu czyste szaleństwo

– Ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Tak naprawdę nie wiem, co się dzieje, taka jestem szczęśliwa. Niewiele jeszcze do mnie dociera – powiedziała Świątek tuż po wygranej. – Jestem wdzięczna, że moja rodzina jest tutaj ze mną. Zawsze marzyłam, żeby wygrać turniej Wielkiego Szlema i to się stało. Dziękuję wszystkim, to był niesamowity turniej – dodała. A na jej instagramowym profilu zaczęło przybywać fanów w zawrotnym tempie.