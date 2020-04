Jak bezpiecznie nadać przesyłkę? Skorzystaj z usług firm kurierskich bez wychodzenia z domu

Jak bezpiecznie nadać przesyłkę – wybierz opcję kurierską

W tych trudnych dniach, gdy obowiązują surowe zakazy i nakazy, rząd apeluje o pozostanie w domach i przestrzega przed publicznymi zgromadzeniami. Dotyczy to także różnego rodzaju usług, w tym pocztowych, a w związku z tym sposób nadawania przesyłek uległ zmianie. Zapomnij o kolejce na pocztę, lepiej zostań w domu, skąd możesz zamówić usługę kurierską. Przez cały czas polskie firmy kurierskie pracują na najwyższych obrotach, aby bezpiecznie dostarczać przesyłki do klientów. Wprowadzają także zmiany w sposobie nadawania paczek – zachęcają do korzystania z opcji internetowej. To najbezpieczniejsze rozwiązanie, a przy tym niezwykle wygodne. Wszystkie formalności związane z nadaniem przesyłki są zminimalizowane, natomiast podczas przekazywania paczki kurierowi zachowasz wymaganą odległość.