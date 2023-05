Jak często prać bieliznę? Odpowiedź może zdziwić

Bielizna jest nieodzownym elementem codziennego ubioru każdego z nas. Z tego też względu powinniśmy pamiętać, aby prać ją równie często, jak często ją nosimy. Choć wszyscy mamy swoje przyzwyczajenia, eksperci już od pewnego czasu uświadamiają, jak często powinniśmy prać poszczególne elementy naszej bielizny. Dzięki temu nie tylko zachowamy ją w pełnej świeżości, ale i my sami będziemy czuć się zdecydowanie lepiej.

Jak wiadomo, głównym elementem bielizny każdego z nas są majtki . I tak, niezależnie od tego, jaki rodzaj wybieramy - czy są to stringi, figi czy też bokserki, powinniśmy prać je po każdym włożeniu. W tej kwestii nie ma dyskusji, ponieważ najważniejsza jest higiena.

Nieco inaczej jest z biustonoszami . Są osoby, które piorą je naprawdę rzadko (kierując się myśleniem, że wtedy posłużą im znacznie dłużej, a wystarczy prać je zgodnie z tym, jak zaleca producent), co jest zdecydowanym błędem. Biustonosze zazwyczaj także są noszone każdego dnia, dlatego powinny być prane po dwóch bądź trzech noszeniach.

Otóż nie. T-shirty powinniśmy prać już po jednym lub dwóch noszeniach. Podobnie jest z sukienkami, które eksperci zalecają prać po jednym, maksymalnie trzech włożeniach. W przypadku spódnic jest to maksymalnie siedem noszeń, natomiast jeansów - dziesięciu.

