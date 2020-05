Jak golić miejsca intymne? Sprawdzone sposoby na łagodzenie podrażnień po depilacji

Ze względu na najmniejszą inwazyjność, kobiety bardzo często decydują się na wybranie maszynki do golenia do depilacji miejsc intymnych. Jeżeli chcesz uniknąć wszelkich podrażnień czy zacięć, na początku wykonaj peeling na wzgórku łonowym, ale uważaj, aby drobinki nie dostały się do środka miejsc intymnych. Dobrym sposobem na golenie jest zmiękczenie włosków – nałóż odrobinę oleju kokosowego na miejsce, gdzie chcesz golić i poczekaj kilka minut. Jak się golić w miejscach intymnych? Wykonuj ruchy zgodne z kierunkiem wzrostu włosa, a nie na odwrót – unikniesz przecięcia skóry. Po depilacji możesz ponownie wykonać peeling i zmyć pozostałości kremu czy olejku do golenia za pomocą płynu do higieny intymnej.