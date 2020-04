Jak nosić maseczkę, żeby okulary nie parowały? Optyk wyjaśnia

Jak nosić maseczkę, żeby okulary nie parowały? To pytanie od kilku dni zadają sobie wszystkie osoby, które na co dzień noszą okulary korekcyjne. Jest na to kilka sposobów. O radę poprosiliśmy optyka Agatę Sopińską.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zaparowane szkła podczas noszenia maseczki ochronnej to ostatnio problem wielu osób (Getty Images)