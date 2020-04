Jak przedłużyć trwałość manicure? Samodzielnie zadbaj o końcowy efekt na paznokciach

Zadbane dłonie są wizytówką każdej kobiety . Jeśli twoje paznokcie nie wymagają wzmocnienia kondycji, możesz śmiało przystąpić do ich malowania. W końcu trwałość manicure zależy od stanu dłoni oraz płytek. Dla lepszego rezultatu wzmocnij paznokcie od wewnątrz – jedz migdały, jogurty oraz nie zapomnij o warzywach.

Jak przedłużyć trwałość manicure – zadbaj o kształt paznokcia

Pierwszym krokiem do osiągnięcia idealnie pomalowanych paznokci jest nadanie odpowiedniego kształtu oraz długości. Zapomnij o metalowym pilniczku, ponieważ znacznie lepsze są szklane, które łatwiej zdezynfekować i nie uszkadzają płytek . Delikatnie skróć paznokcie, po czym pomyśl o wymarzonym kształcie. Migdałki wysmuklą palce, kwadratowe sprawdzą się przy szczupłej dłoni i wąskich palcach, a zaokrąglone pasują do naturalnego manicure.

Pamiętaj o skórkach dla trwałego manicure

Zmiękczone skórki wokół paznokci możesz wyciąć przeznaczonymi do tego cążkami albo po prostu odsuń drewnianym patyczkiem. Lepiej jednak skorzystać z radełka albo patyczka, aby na powierzchni płytek nie powstały żadne wgłębienia czy uszkodzenia. Na koniec przetrzyj skórki oliwką, aby zabezpieczyć je przed przypadkowym pomalowaniem. Tak przygotowane paznokcie znacznie lepiej wchłoną kolorowy lakier.

Baza na odtłuszczone paznokcie kluczem do sukcesu

Dobrze umyte dłonie są pozbawione zabrudzeń na płytkach, ale warto jeszcze przetrzeć je odtłuszczaczem, który idealnie przygotuje paznokcie na kolorowy lakier. Następnie nałóż ulubioną odżywkę do paznokci , która ochroni przed przebarwieniami. Przy bardzo ciemnych kolorach, warto pomyśleć o nałożeniu aż dwóch warstw odżywki. Wówczas będziesz miała gwarancję, że nie tylko przedłużysz manicure wykonany w domu, ale także zabezpieczysz paznokcie.

Równomierne nałożenie lakieru dla trwałego manicure

Chcąc uzyskać trwały manicure , wystarczy, że zaaplikujesz pędzelkiem niewielką kroplę lakieru do paznokci, którą znacznie łatwiej rozprowadzisz po płytkach. Maluj kilka milimetrów od brzegu paznokcia, po czym przechodź w kierunku skórek, również zostawiając od nich odstęp. Maluj od środka po sam koniec, a następnie uzupełniaj lakierem boczne krawędzie. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, możesz z łatwością skorygować ewentualne mankamenty drugą porcją lakieru. Idealnie pomalowane paznokcie, zdecydowanie bardziej przedłużą cały manicure.

Na koniec lakier ochronny dla trwalszego manicure

Kiedy obie warstwy kolorowego lakieru wyschną, możesz przejść do finału, czyli ochrony płytek przed odpryskami. Idealnym produktem polecanym do domowego użytku są preparaty przedłużające trwałość manicure, jeśli nie masz go w kosmetyczce, bardzo pomocny może okazać się bezbarwny lakier. W obu przypadkach twój utrwalony manicure wytrzyma nawet 7 dni.