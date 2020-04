Jak się zrelaksować? Kilka praktycznych porad dotyczących odstresowania

Jak się zrelaksować będąc w domu?

Jak się zrelaksować przebywając poza domem?

Na szczęście spacery nie są zabronione, dlatego też zacznij codziennie, choć przez kilka lub kilkanaście minut przejść krótki dystans. Szybko zauważysz, że spacer pozwala na zrelaksowanie się i pozbycie natrętnych myśli . Wybierz się do ogrodu, parku czy do lasu – każda z tych opcji pozwoli na bezpośredni kontakt z naturą. Możesz także włączyć do codziennych spacerów relaksujących aktywność fizyczną, np. nordic walking . W końcu przebywanie na świeżym powietrzu jest idealnym pomysłem na pozbycie się stresu. Na początek jednak zacznij po prostu spacerować po okolicy, a na pewno poczujesz ukojenie i relaks.

Jak zrelaksować się podczas przygotowań do egzaminu?

Co prawda szkoły i uczelnie są zamknięte do odwołania, ale nie oznacza to, że nie możesz się stresować nadchodzącymi egzaminami. Chcąc się zrelaksować podczas nauki do egzaminu, w pierwszym kroku powinnaś nabrać nieco dystansu do czekającej cię sytuacji. Nigdy nie zostawiaj nauki na ostatnią chwilę, bo to tylko pogorszy całą sytuację, a na dodatek stres dojdzie do najwyższego poziomu. Spróbuj techniki oddychania kontrolowanego, która pozwoli na rozładowanie emocji i zrelaksowanie przed egzaminem. Oddychaj przeponowo – zamknij oczy, jedną dłoń połóż na brzuchu, natomiast drugą na klatce piersiowej, po czym zacznij głęboko oddychać, przytrzymując powietrze wydętym brzuchem. Ćwicz regularnie, a szybko zauważysz, że oprócz merytorycznego przygotowania wykazujesz spokój ducha. Jak widzisz, zrelaksowanie przed egzaminem zależy od twojego zaangażowania.