Jak uniknąć oponki na brzuchu? Ekspert zwraca uwagę na trzy rzeczy

Dieta w weekendy

Często w dni wolne zapominamy o postanowieniach związanych ze zdrowym stylem życia. By nagrodzić się za intensywny tydzień pracy, pozwalamy sobie na więcej, niż powinniśmy. Kawałek pizzy lub porcja lodów nie zrujnuje naszej diety, lecz bardzo ważny jest umiar. Warto zwrócić szczególną uwagę na cukier, jaki spożywamy w napojach alkoholowych oraz objętość słonych przekąsek, które zjadamy podczas seansów filmowych. Należy pamiętać, że jedzenie jest po to, by dawać nam niezbędną do życia energię oraz przyjemność, lecz nie powinniśmy go traktować jako nagrody.