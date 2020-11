Jak uratować zmechacone ubrania? Wykorzystaj proste i domowe sposoby

Jak uratować zmechacone ubrania – elektryczna golarka

Podstawowym narzędziem do ratowania zmechaconego ubrania jest oczywiście elektryczna golarka. Jej koszt wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, dlatego warto mieć w szafie podobne narzędzie do pomocy. Kupisz ją praktycznie w każdym sklepie z AGD czy w lokalnych supermarketach. Na pewno polubisz się z golarką do ubrań, ponieważ nie tylko uratuje ciuchy przez zmechaceniem, ale także przywróci im pierwotny wygląd.

Jak uratować zmechacone ubrania – zwykła maszynka

Kolejnym bardzo dobrym pomysłem na to, aby usunąć wszelkiego rodzaju zmechacone supełki z ubrań, jest użycie klasycznej maszynki do golenia. Jednak uważaj, aby zbytnio nie przesadzać z naciskiem ostrza na ubrania, ponieważ możesz przeciąć nitki oraz zrobić dziury. Przede wszystkim maszynka nie powinna mieć paska nawilżającego, a ubrania muszą być rozłożone i lekko rozciągnięte. Z dokładnie tak przygotowanych ciuchów szybko i sprawnie usuniesz zmechacone supełki.

Jak uratować zmechacone ubrania – owinięty pumeks

Równie pomocny w ratowaniu zmechaconych ubrań będzie drobnoziarnisty pumeks. Najlepiej włóż go do podkolanówki albo do rajstop, aby skutecznie nim podziałać. Zastosuj go dokładnie w tych miejscach, gdzie zauważasz supełki czy inne zmechacenia. Pumeks raczej nie jest zalecany do moheru, bo może nieco rozciągnąć delikatny materiał.