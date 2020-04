Jak zrobić manicure japoński w domu? Te paznokcie będą hitem na lato 2020

Manicure japoński znajduje się w ofertach wielu salonów kosmetycznych, jednak ze względu na obecną sytuację, można "przenieść" salon do własnego domu. Jedyne czego potrzebujesz to zestawu do tego manicure, który znajdziesz na wielu stronach z kosmetykami i narzędziami do paznokci. Jeśli marzysz o pięknych i zadbanych płytkach, koniecznie wypróbuj japońskiego manicure.