Jaka fryzura do mnie pasuje? Teraz wszystko sprawdzisz w domu przed lustrem

Jaka fryzura do mnie pasuje? To pytanie na pewno zadajesz sobie raz na jakiś czas. W końcu każdy lubi zmiany, szczególnie jeśli chodzi o nowe cięcie czy układanie włosów. Nie musisz już więcej zastanawiać się nad tym, jaką fryzurę wybrać. Wystarczy prosta metoda, która ułatwi to zadanie, a przy okazji zapewni doskonały wygląd.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jaka fryzura do mnie pasuje? Sprawdź metodę z linijką i ołówkiem. (123RF)