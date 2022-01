Jaki jest stan zdrowia księżnej Charlene? Pałac wydał oświadczenie

"Rzecz jasna, pojawiły się konsekwencje różnych zabiegów i procedur, jakie przeszła. To był zdecydowanie powód obecnej sytuacji, ale w tej chwili wolałbym nie udzielać więcej informacji. Mogę za to powiedzieć, że była niewyobrażalnie zmęczona. Nie spała i nie jadła za dobrze przez kilka dni" – powiedział książę Albert przed jej wyjazdem na leczenie, które jest kontynuowane do tej pory.