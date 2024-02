Jaki są najzdrowsze bułki? Bosacka stawia sprawę jasno

Wiele osób nie wyobraża sobie śniadania czy niektórych potraw bez pieczywa. Jedni wolą chleb, inni bagietki, a jeszcze inni najczęściej sięgają po bułki. Tych w sklepach i piekarniach dostatek, a klienci mają do wyboru różne rodzaje i wielkości bułek: ciemne, jasne, wieloziarniste, z posypkami lub bez.

Które z nich są jednak najzdrowsze? Odpowiedzi postanowiła udzielić Katarzyna Bosacka, znana z m.in. z popularnego programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję", w którym wyjaśniała widzom zawiłości dotyczące np. składów popularnych produktów spożywczych.

W zamieszczonym na swoim Instagramie Katarzyna Bosacka wymieniła i dokładnie opisała najpopularniejsze, dostępne w sklepach bułki. Zasugerowała, co będzie lepszym wyborem niż popularna, biała kajzerka z mąki oczyszczonej, która - jak mówiła - "poza czystą energią, nie ma w sobie wartości odżywczych".

Pierwsze z wymienionych są bogate w wartości odżywcze i naturalne. Wspomagają trawienie oraz - jak dodała Bosacka - regulują poziom cukru we krwi. Z kolei grahamki mają niski poziom tłuszczu i cukru, są za to bogate w błonnik, witaminy i minerały.

Prezenterka dokładnie opisała też bułki, które lepiej wykreślić ze swojego jadłospisu. Na pierwszym miejscu znalazły się białe bułki z oczyszczonej mąki pszennej . Zdaniem ekspertki, nie tylko są ubogie w wartości odżywcze, ale także mogą prowadzić do wahania cukru we krwi.

