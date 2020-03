Janusz Korwin-Mikke organizuje domową szkołę. "Chciałbym takiego nauczyciela"

W sieci coraz bardziej popularna jest akcja #zostańwdomu. Wiele osób publicznych daje przykład Polakom, pokazując, jak spędzają wolny czas w czterech ścianach oraz daje rady, co zrobić, żeby wzmocnić swoją odporność. Taka wzajemna motywacja ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa, który jest najbardziej niebezpieczny dla osób starszych. Janusz Korwin-Mikke również dołożył swoją cegiełkę do akcji, pokazując, że można sobie poradzić z domową edukacją.

Janusz Korwin-Mikke na swoim profilu na Instagramie opublikował zdjęcie z dziećmi. Polski polityk w roli edukatora zajmuje miejsce przed drewnianą tablicą i świeci przykładem dla najmłodszych. Jego syn i córka siedzą z tyłu i pilnie notują. To ich "domowa szkoła wieczorowa".

"No i nauczą się pewnie 10 razy więcej niż normalnie" – pochwalił ten pomysł jeden z fanów. "Idol. Chciałabym takiego nauczyciela" – zachwycała się inna fanka. "I tak powinno się edukować nasz naród" – dodał ktoś jeszcze.

Uważni użytkownicy Instagrama zwrócili też uwagę na obuwie polityka. Dla niektórych dziwne było to, że nie zdjął go w domu, dla innych jego rodzaj, a jeszcze inni podkreślali, że to chyba jego jedyne zdjęcie w trampkach.